Hantavirus, Ministero della salute: “Negativi tutti i test in Italia.

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Sono sei le persone in isolamento e quarantena in Italia collegati al focolaio di Hantavirus sulla nave MV Hondius”. Dopo i quattro che erano sul volo Klm, sono scattati gli accertamenti su una turista argentina e un cittadino britannico ma finora tutti i test sono negativi. Il Ministro della salute assicura: “I cittadini devono stare tranquilli, non è il Covid è qualcosa che si conosce” . L’Ecdc statunitense comunica che sono scesi a 8 i casi confermati di Hantavirus, uno non è più certo: “Non ci sono motivi per pensare che il virus sia mutato, si sta comportando come sempre”. Sono 22 i casi di contatto di Hantavirus sotto controllo in Francia ma nessuna emergenza: “Tutti riconducibili al focolaio sulla nave MV Hondius”. La nave focolaio è attesa a Rotterdam per lunedì 18 maggio.













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