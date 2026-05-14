Estorsioni e rapina del clan: cinque arresti tra Napoli e area flegrea

Condividi

Visite: 81

59 Visite

Imprenditore del noleggio auto costretto a pagare 10mila euro dopo una lite: chiesti anche 285mila euro per una Lamborghini incidentata

La Polizia di Stato ha eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque pregiudicati dell’area flegrea, gravemente indiziati, a vario titolo, di estorsione, tentata estorsione e rapina aggravati dal metodo mafioso.

Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli e condotte dalla Squadra Mobile, hanno ricostruito una vicenda estorsiva ai danni di un imprenditore del settore autonoleggio di Mondragone, vittima di un gruppo criminale ritenuto egemone nell’area di Bagnoli.

Secondo quanto emerso, tutto sarebbe nato da un tentativo di truffa messo in atto da un presunto esponente di spicco del clan, che avrebbe cercato di ottenere il noleggio di un’auto di lusso utilizzando documenti falsi. Scoperto il raggiro, sarebbe scoppiata una colluttazione e il gruppo criminale avrebbe poi preteso dall’imprenditore 10mila euro in contanti come “risarcimento” per l’affronto subito.

Successivamente gli indagati avrebbero avanzato una nuova richiesta estorsiva da 285mila euro, sostenendo che la somma dovesse coprire i danni di una Lamborghini incidentata, noleggiata a un cliente e ritenuta riconducibile al boss del sodalizio. Gli investigatori, però, non hanno trovato alcun documento che attestasse la proprietà del veicolo da parte del clan.

Al rifiuto dell’imprenditore di versare l’ingente cifra, alcuni componenti del gruppo avrebbero fatto irruzione nel piazzale dell’autonoleggio a bordo di auto e scooter, con il volto coperto da passamontagna, portando via un’auto intestata alla moglie del titolare.

Determinanti per l’identificazione dei presunti responsabili sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza acquisite durante le indagini.

Le persone raggiunte dalla misura cautelare restano presunte innocenti fino a sentenza definitiva.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti