Bollo auto, Meloni: “L’abolizione non vale solo per il 2027. Sarà definitiva”

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L’abolizione del bollo auto non sarà una misura limitata al 2027. A ribadirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che interviene direttamente sulla questione con un post pubblicato su X.

“L’abolizione del bollo auto non vale solo per il 2027. Come il Governo ha già ampiamente garantito e ribadito, la misura è pensata per essere strutturale, quindi definitiva”, scrive Meloni.

Con queste parole la premier chiarisce quindi che l’intervento sul bollo auto, così come annunciato dal governo, è destinato ad avere carattere strutturale e non dovrebbe esaurirsi al termine del 2027. La misura, nelle intenzioni dell’esecutivo, avrebbe dunque un effetto permanente.













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