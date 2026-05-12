PONTICELLI, L’ULTIMO OMICIDIO. CHI ERA ANTONIO MUSELLA

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Omicidio nella notte a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Ucciso a colpi di pistola Antonio Musella, 51 anni, soprannominato “o’ muccuso”, ossia il moccioso. L’uomo sarebbe rimasto vittima di un agguato avvenuto in via Cupa Vicinale Pepe, nei pressi del Lotto 6. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si sarebbe incrociata con i sicari mentre viaggiava nel suo furgone. Contro di lui sarebbero stati esplosi almeno 5 colpi. L’uomo, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare, dove sarebbe, però, deceduto, nonostante il tentativo del personale sanitario di salvargli la vita, dopo circa due ore.













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