Calvizzano, ok dal Ministero dell’Interno al finanziamento da 2,5 milioni di euro per la nuova caserma dei Carabinieri

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Dal ministero dell’Interno arriva la conferma del finanziamento da 2,5 milioni di euro per il completamento, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione dell’ex Ipab di via Ritiro a Calvizzano, destinato a diventare la nuova caserma dei carabinieri del territorio. L’intervento rientra nel programma nazionale per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio é rappresenta un passo per il rafforzamento della presenza dello Stato sul territorio. Le risorse erano state richieste dalla precedente amministrazione guidata dall’ex Sindaco Giacomo Pirozzi. L’iter per il completamento della struttura è ancora lungo.© Copyright Redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews