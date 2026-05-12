Marano, il direttore di Terranostranews denuncia una politica locale: “Il prefetto, in un messaggio, aveva parlato di una “capopopolo con poco seguito e che non conosce le regole del vivere civile”. Come mai qualcuno si è sentito chiamare in causa?

Il direttore di TerranostraNews, Fernando Bocchetti, formalizzerà una nuova denuncia dopo essere stato nuovamente trascinato nelle polemiche politiche che da giorni infiammano il dibattito cittadino a Marano.

Secondo quanto riferito dallo stesso Bocchetti, il suo nome continua ad essere associato quotidianamente a post e attacchi pubblicati sui social da una politica locale, in una sorta di “ossessione” contro la sua persona e contro il lavoro giornalistico svolto dalla testata.

La vicenda nasce dall’emergenza idrica che nei giorni scorsi ha colpito diverse zone della città. Bocchetti aveva scritto, in un commento ad un articolo relativo ai disagi per la mancanza d’acqua: “La pubblicità elettorale è quella della signora del parco. Finanche il prefetto Cardellicchio ieri l’ha chiamata maleducata”.

Un riferimento che, secondo il direttore di TerranostraNews, riprende un messaggio inviato dal prefetto Vincenzo Cardellicchio allo stesso Bocchetti. Nel testo, il prefetto scrive: “Una capopopolo con poco seguito che non conosce le regole del vivere civile. Dalle 6 di stamani cerco di essere di aiuto a chi non ha acqua e si affida a false sirene…”. In un altro commento, poco dopo, sempre con gli stessi riferimenti, il prefetto scrive: “mi scusi per il saluto frettoloso, ma certi atteggiamenti sono sconcertanti”.

Da quel momento una politica locale avrebbe deciso di sentirsi chiamata in causa, pur non essendo mai stata nominata direttamente. Bocchetti precisa infatti di aver parlato della “signora del parco” e non di “Poggio”, come invece sostenuto dalla diretta interessata nei suoi interventi social.

Il direttore di TerranostraNews ribadisce inoltre di non essersi inventato nulla e di aver semplicemente riportato fatti e contenuti realmente esistenti, motivo per cui ritiene ingiustificati gli attacchi ricevuti.

Sul fronte politico il caso continua ad alimentare tensioni e interrogativi: a chi erano realmente rivolte le parole del prefetto Cardellicchio? E perché una politica locale avrebbe deciso di attribuirsi quelle frasi senza essere stata in alcun modo citata?

Intanto Bocchetti rivendica il lavoro portato avanti negli anni dalla sua testata sul fronte della legalità e della trasparenza, ricordando le inchieste e gli approfondimenti realizzati anche su vicende delicate legate agli scioglimenti per camorra. “TerranostraNews è un faro di trasparenza e legalità”, sostiene il direttore, aggiungendo che “altri possono solo fare sviolinate agli ambienti borderline, come accade ormai da anni. La denuncia è necessaria, poiché siamo di fronte a una vera e propria persecuzione”.