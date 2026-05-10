Marano, via libera dei commissari: intervento di derattizzazione nell’ex mercato ortofrutticolo dopo le segnalazioni di TerranostraNews

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Dopo le ripetute segnalazioni pubblicate da TerranostraNews, i commissari alla guida del Comune hanno previsto un intervento di derattizzazione nell’ex area del mercato ortofrutticolo di Marano, struttura chiusa e ormai in stato di abbandono da anni. L’intervento sarà eseguito tra pochi giorni.

L’area, da tempo al centro delle proteste dei residenti e delle denunce dei cittadini, versa in condizioni di forte degrado. Tra le criticità maggiormente segnalate vi è la presenza di ratti, oltre all’accumulo di rifiuti e vegetazione incolta che hanno trasformato l’ex mercato in un luogo simbolo dell’incuria.













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