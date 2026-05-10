Carburante, il Mef proroga il taglio delle accise

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Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha dichiarato che “è in corso di pubblicazione il decreto ministeriale che proroga fino al 22 maggio prossimo l’attuale taglio delle accise sui carburanti in scadenza oggi”. Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha commentato la notizia rivendicando il lavoro del governo che “ha risposto con provvedimenti sui carburanti e con un pacchetto di misure messo a punto con Ice, Sace e Simest”. Nel frattempo, all’Europa sono state chieste “risposte straordinarie sul tema dell’energia” per fornire una soluzione comune a un problema globale.













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