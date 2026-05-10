Putin dopo la parata più triste e dimessa della storia russa: “La guerra con l’Ucraina sta per finire, parleremo con l’Ue”

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L’annuncio, a sorpresa, è arrivato al termine della parata poco “militare” per il Giorno della vittoria, in tono decisamente dimesso. “Credo che il conflitto ucraino stia volgendo al termine”, ha detto il presidente russo Vladimir Putin, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa per il Giorno della Vittoria. Per poi aprire a un negoziato con l’Europa, per il quale propone l’ex cancelliere tedesco Schroeder, al soldo del colosso perolifero russo Gazprom. La Russia “non ha mai rifiutato” di tenere negoziati con la Ue ha detto Putin commentando la proposta del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, di avviare un dialogo con Mosca. “Come candidato al ruolo di negoziatore – ha aggiunto Putin – preferirei l’ex cancelliere tedesco Schroeder. Altrimenti, che scelgano loro un leader di cui si fidano”.













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