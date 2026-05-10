Liceo “Cirillo” di Aversa, tra memoria e futuro: i vincitori del Premio giornalistico “Maria Elvira Virgilio”

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Una mattinata intensa, carica di emozione, memoria e partecipazione ha segnato la conclusione della VII edizione del Premio giornalistico “Maria Elvira Virgilio”, promosso dal Liceo Classico e Musicale “Domenico Cirillo” di Aversa insieme alla famiglia Virgilio. La cerimonia di premiazione si è svolta nell’Aula Magna dell’istituto, gremita di studenti, docenti e familiari dei partecipanti, confermando ancora una volta il valore culturale ed educativo di un’iniziativa che negli anni è diventata punto di riferimento per il territorio.

Il concorso, nato nel ricordo di Maria Elvira Virgilio – ex studentessa del liceo, profondamente appassionata di scrittura e giornalismo, scomparsa prematuramente nel 2016 – rappresenta oggi una delle più significative esperienze di educazione all’informazione rivolte agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Grazie alla sensibilità e alla generosità della famiglia, che ha fortemente voluto e interamente finanziato il progetto, il dolore privato si è trasformato in una concreta opportunità di crescita per centinaia di giovani.

Ad aprire la cerimonia sono stati i saluti istituzionali e gli interventi dei relatori presenti al tavolo: la vicepreside del Liceo “Cirillo” Loredana D’Auria, il presidente del consiglio d’istituto Alberto Graziano, il giornalista e formatore dell’indirizzo Comunicazione Ignazio Riccio e il responsabile della redazione di Caserta de “Il Mattino” Andrea Ferraro. A moderare l’incontro è stata la professoressa Sabrina Romano.

Particolarmente significativo anche il patrocinio morale concesso quest’anno da “Il Mattino”, oltre a quello del Comune di San Marcellino e dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, segno di un crescente riconoscimento istituzionale del valore dell’iniziativa.

Nel corso della mattinata sono stati premiati gli studenti che si sono distinti nelle prove svolte nei giorni scorsi, dedicate ai grandi temi dell’attualità, dall’intelligenza artificiale alla guerra dell’informazione, dalla cittadinanza digitale ai fenomeni di violenza giovanile.

Per la sezione interna del Liceo “Cirillo”, il primo premio è andato a Francesca Sepe della II B; secondo posto per Giulia De Caprio della II B; terzo posto a Livia Soreca della II E. Le menzioni d’onore sono state assegnate a Ginevra Di Rubbo della I E, Sara Di Giovannantonio della I^ I e Giorgia Biancolella della II E.

Per la sezione esterna delle scuole secondarie di secondo grado, primo posto a Greta Mottola del Liceo Scientifico di Trentola-Ducenta; secondo posto a Mariachiara Pagano del Liceo Scientifico “Emilio Gino Segrè” di San Cipriano d’Aversa.

Per la sezione dedicata alle scuole secondarie di primo grado, il primo premio è stato assegnato a Federica De Martino della scuola media “Parente” di Aversa; secondo posto a Melissa Alonso Perez dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Bellona; terzo posto a Yara Simoniello della scuola media “Don Milani” di Parete.

Le menzioni speciali sono andate a Eleonora Frenda della scuola media “De Curtis” di Aversa, Claudia Migliaccio della scuola media “San Giovanni Bosco” di Trentola-Ducenta e Iacopo Rinaldi della scuola media “Pascoli” di Aversa.

Particolarmente toccanti le parole di Carlo Virgilio, padre di Maria Elvira: «Il premio per noi significa che il ricordo di Maria Elvira non svanirà mai. Aveva un grandissimo amore per il giornalismo, una naturale facilità nella scrittura e una continua voglia di leggere, conoscere e approfondire. Qui al “Cirillo” viene ricordata ancora oggi con grande affetto anche per le sue qualità umane e scolastiche. Attraverso questo premio vogliamo offrire ai ragazzi uno strumento e un’opportunità concreta per avvicinarsi al mondo dell’informazione e magari scoprire o coltivare un talento».

Importante anche la testimonianza del direttore de “Il Mattino” Vincenzo Di Vincenzo. «Quella di Maria Elvira Virgilio – ha affermato – è una storia che merita di essere raccontata e sostenuta. “Il Mattino” ha concesso pertanto, con convinzione, il proprio patrocinio morale alla VII edizione del concorso».

E ancora: «Il giornalismo nasce nelle aule, prima ancora che nelle redazioni. Nasce quando un ragazzo o una ragazza impara a guardare il mondo con occhi curiosi, a fare le domande giuste, a non accontentarsi della superficie delle cose. Il “Premio Maria Elvira Virgilio” deve fare esattamente questo: trasformare quella curiosità in talento, e quel talento in parole chiare e comprensibili a tutti. È un lavoro prezioso, e noi siamo onorati di poterne essere parte».

La cerimonia è stata arricchita da alcuni brani musicali al pianoforte particolarmente apprezzati dal pubblico, con esecuzioni al pianoforte affidate ai giovani allievi dell’indirizzo musicale del liceo “Cirillo”, che hanno contribuito a rendere ancora più intensa l’atmosfera dell’evento.

A chiudere la manifestazione è stato un momento di forte valore simbolico: alla famiglia Virgilio è stato donato un dipinto su ceramica di Vietri sul Mare, omaggio pensato per testimoniare la gratitudine della scuola e dell’intera comunità scolastica verso una famiglia che, attraverso questo premio, continua ogni anno a trasformare il ricordo in futuro.













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