Colpisce la moglie a martellate sul bus di linea: aveva il braccialetto elettronico

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Una donna che viaggiava su un autobus di linea è stata ferita gravemente a martellate dal marito a Stroncone, in provincia di Terni. L’uomo è ora ricercato dai carabinieri. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Terni, l’aggressore indossava ancora il braccialetto elettronico al momento dell’attacco. Il dispositivo era stato disposto dopo precedenti episodi di violenza nei confronti della moglie. La donna è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Terni in gravi condizioni per le ferite riportate alla testa













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