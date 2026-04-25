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NASCE IL MAGAZINE “ MEDICINA IN CHIARO “

A DIRIGERLO SARA’ LA DOTT.SSA VALENTINA DI GIOVANNA BIOLOGA-NUTRIZIONISTA ED EMBRIOLOGA

Nasce “ MEDICINA IN CHIARO “ ,un nuovo magazine prettamente scientifico, che si avvarrà della direzione della dott. ssa Valentina Di Giovanni ,dove sarà possibile trovare articoli scientifici, redatti das grandi firma della medicina e della ricerca scientifica.Un magazine che vuole ,attraverso la semplice stesura di articoli, dare a tutti la possibiltà di capire, informare e conoscere le varie sfaccettature del campo medico, biologico, e della ricerca .La medicina,come sappiamo è la scienza che si occupa di proteggere e ripristinare la salute delle persone attraverso lo studio, la prevenzione e la cura delle malattie. È un campo vasto che combina conoscenze scientifiche (biologia, chimica, fisica) con l’arte della cura pratica. Per comprendere meglio il termine, ecco i suoi significati principali: Disciplina scientifica: La scienza che analizza il corpo umano, le patologie che lo colpiscono e i modi per alleviare la sofferenza.Pratica professionale: L’attività svolta da chi, dopo un lungo percorso di studi, applica queste conoscenze per diagnosticare e trattare i pazienti.Oggetto terapeutico: In senso comune, una “medicina” è sinonimo di farmaco o medicinale usato per guarire.

“ MEDICINA IN CHIARO” sarà un magazine gratuito, in cui sarà possibile,per il lettore, avere anche informazioni su ricerca, cause e soluzioni su problemi di ordine medico -scientifico ,sarà inoltre possibile avere la possibilità di contattare eventuali medici o biologi per chiarimenti e consulti online.oltre a numeri ed email di pubblica utilità.

“ Questo progetto-spiega la direttrice responsabile dott.ssa Valentina Di Giovanni- nasce da un’idea forte e sentita: avvicinare le persone alla comunicazione scientifica in modo semplice, chiaro e accessibile.In un’epoca in cui sempre più spesso ci affidiamo al web o all’intelligenza artificiale per trovare risposte, emerge il bisogno di uno spazio diverso, più umano, dove l’informazione sia davvero comprensibile e utile.L’obiettivo è creare un giornale interattivo, capace di accompagnare il lettore senza farlo sentire escluso o in difficoltà. Il linguaggio scelto è diretto e accessibile, e ogni articolo si concluderà con un box riassuntivo pensato per spiegare in modo rapido il “perché” dei fenomeni trattati.Oggi la divulgazione scientifica è molto presente sui social, ma spesso risulta confusa e poco affidabile. Chiunque può esprimersi su qualsiasi tema, anche senza competenze specifiche, generando informazioni contrastanti e prive di solide basi scientifiche.Per questo, “Medicina in Chiaro” si propone di trasformare la complessità scientifica in contenuti chiari, verificati e autorevoli, portandoli anche su carta stampata. Un’attenzione particolare sarà rivolta a chi ha meno familiarità con il digitale, come molte persone anziane, affinché anche loro possano informarsi e comprendere con facilità.”













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