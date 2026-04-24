Napoli, poker alla Cremonese: torna la vittoria e il bel gioco

Il Napoli ritrova i tre punti e lo fa con una prestazione solida e convincente allo Stadio Diego Armando Maradona, superando nettamente la Cremonese. Dopo un periodo complicato, gli azzurri tornano a sorridere davanti al proprio pubblico, offrendo segnali importanti sul piano del gioco e della mentalità.

Ad aprire le marcature è Scott McTominay, bravo a sbloccare il risultato ma anche sfortunato, quando si fa ipnotizzare dal dischetto fallendo un calcio di rigore che avrebbe potuto rimpinguare il rosultato. Il

Il raddoppio porta la firma di Kevin De Bruyne, che con qualità e freddezza mette il match in discesa. A seguire arriva anche un’autorete della Cremonese, episodio che spegne definitivamente le speranze degli ospiti. Nel finale c’è spazio anche per la gioia personale di Alisson Santos, che cala il poker e arrotonda il risultato.

Una vittoria importante per il Napoli, che interrompe la striscia negativa e ritrova entusiasmo. Resta però il rammarico per una classifica che non dipende più soltanto dagli azzurri: nella corsa scudetto, infatti, il destino è ormai nelle mani dell’Inter. Il Napoli c’è, ma per il tricolore servirà anche un aiuto esterno.