Amministrative Mugnano, i candidati per la lista Europa Verde per Schiattarella sindaco

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Europa Verde
Avolio Francesca
Basile Chiara
Bocchetti Carlo
Branca Santa
Cappelli Elisa
Cipolletta Giuseppe
Di Guida Maria Rosaria detta Maria Rosaria
Di Maro Domenico
Di Vaio Paola
Gala Antonietta detta Tonia
Izzo Concetta
Liccardo Angela detta Liccardo
Liccardo Umberto detto Umberto
Licenziato Fabiana
Loira Nunzia
Mauriello Mario detto Dottore
Porcelli Barbara
Sarnataro Luana
Siani Maria Grazia detta Maria Feniello
Tammaro Mariano
Torre Ciro
Valoroso Mariarosaria
Amitrano Ferdinando
Russomanno Salvatore© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews