Amministrative 2026, i candidati della lista Mugnano Città Viva per Schiattarella sindaco

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Gaetana Albano (detta Tania)

Teresa Antuono

Margherita Bianco

Immacolata Brando

Francesco Caiazzo

Giuseppe Chianese

Margherita Cimmino

Florina Citarella (detta Fiorella)

Giovanna Della Corte

Domenico Di Cicco detto Mimmo

Teresa Di Fiore

Francesco Fedele

Stefania Filangieri

Melania Sollo

Angela Gala

Nicola Gargiulo

Luisa Grasso detta Luisana

Luisa Iacolare

Luisa Liccardo

Giuseppe Maisto

Giovanna Marano

Crescenzo Micillo detto Ezio

Salvatore Rinaldi

Daniela Sarnataro

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