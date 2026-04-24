Amministrative 2026, i candidati della lista Mugnano Città Viva per Schiattarella sindaco

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Gaetana Albano (detta Tania)
Teresa Antuono
Margherita Bianco
Immacolata Brando
Francesco Caiazzo
Giuseppe Chianese
Margherita Cimmino
Florina Citarella (detta Fiorella)
Giovanna Della Corte
Domenico Di Cicco detto Mimmo
Teresa Di Fiore
Francesco Fedele
Stefania Filangieri
Melania Sollo
Angela Gala
Nicola Gargiulo
Luisa Grasso detta Luisana
Luisa Iacolare
Luisa Liccardo
Giuseppe Maisto
Giovanna Marano
Crescenzo Micillo detto Ezio
Salvatore Rinaldi
Daniela Sarnataro© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews