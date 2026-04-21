Centrodestra Napoli, Enzo Rivellini: “Basta teatrini e accordi inventati, serve serietà”

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“Bene ha fatto il segretario regionale della Lega, Gianpiero Zinzi, a mettere fine a una narrazione tanto falsa quanto imbarazzante: sulle elezioni comunali di Napoli non esiste alcun accordo. Il resto è pura invenzione”. Lo afferma il commissario cittadino della Lega/Napoli Capitale. “Fa sorridere, se non fosse una vicenda seria, vedere esponenti del centrodestra che, senza alcun mandato né legittimazione, parlano di intese e arrivano perfino a ipotizzare spartizioni delle municipalità per elezioni che si terranno tra oltre un anno. È l’ennesimo teatrino goffo, messo in scena per coprire tensioni interne e tentare di spostare l’attenzione dalle difficoltà politiche che alcuni dirigenti stanno vivendo, anche nel rapporto con i vertici nazionali e con la propria base. La verità è semplice: a Napoli il centrodestra perde da anni e, invece di interrogarsi sulle cause di queste sconfitte, qualcuno prova a rifugiarsi nelle solite logiche di palazzo, immaginando poltrone che non esistono. Nessuna autocritica, nessun progetto, nessun rapporto autentico con la città: solo manovre autoreferenziali”.

“Questo modo di fare politica – prosegue Rivellini – non ci appartiene e non ci apparterrà mai. Napoli non è un risiko di incarichi né un terreno su cui consumare accordi calati dall’alto. Le elezioni comunali si costruiscono con il lavoro quotidiano, con il confronto reale e con il coinvolgimento della città, della società civile e delle forze produttive e intellettuali. Il Governo sta dimostrando con i fatti attenzione verso Napoli: è da qui che vogliamo ripartire, costruendo un’alternativa credibile, fondata su contenuti, competenze e candidati autorevoli. Su candidati e programmi decideremo insieme ai cittadini, senza pregiudizi né rigidità ideologiche, perché alle amministrative conta una sola cosa: individuare chi è davvero in grado di governare. Tutto il resto è propaganda. Goffa. E neanche troppo riuscita”.













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