Al via “Nuovo Cinema 167”: a Scampia nasce il corso gratuito di produzione cinematografica

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L’iniziativa, promossa da Cattleya, Comune di Napoli e Comitato Vele con la collaborazione di Sky, mira a formare i talenti del futuro partendo dalla rigenerazione del territorio.

Formazione, cinema e riscatto sociale si incontrano all’ombra delle Vele. Nasce la prima edizione di “NUOVOCINEMA 167”, un corso intensivo in produzione cinematografica che aprirà i battenti a Napoli nel mese di maggio 2026. Il progetto è il risultato di una sinergia consolidata tra Cattleya, il Comune di Napoli, il Comitato Vele di Scampia e Sky. L’iniziativa nasce come naturale evoluzione del legame stretto con il territorio durante la realizzazione del documentario Sky Original La diaspora delle Vele, diretto da Francesca Comencini, che ha raccontato la trasformazione del quartiere attraverso gli occhi dei suoi abitanti.

Un percorso formativo tra teoria e pratica

Il corso si propone di offrire ai partecipanti una panoramica completa della filiera produttiva cinematografica e televisiva. Il programma prevede masterclass d’eccellenza tenute da professionisti del settore, che approfondiranno aree chiave quali:

Produzione creativa ed esecutiva

Scrittura e Regia

Cinematografia e Montaggio

Scenografia e Costumi

L’obiettivo non è solo teorico: al termine delle lezioni, gli studenti saranno impegnati nella realizzazione di uno o più cortometraggi documentari. Le opere avranno come tema centrale il nuovo capitolo della storia del Comitato Vele e l’evoluzione del quartiere nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana ReStart Scampia.

Requisiti e Modalità di partecipazione

Il corso è completamente gratuito e punta a favorire l’accesso alle professioni del cinema per i giovani del territorio e gli operatori del settore.

Target: Giovani maggiorenni e operatori del settore tra i 18 e i 35 anni .

Giovani maggiorenni e operatori del settore tra i . Posti disponibili: Massimo 25 partecipanti.

Massimo 25 partecipanti. Scadenza iscrizioni: 4 maggio 2026.

nuovocinema167@cattleya.it. I candidati possono scaricare il modulo di iscrizione sul sito del comune all’indirizzo https://www.comune.napoli.it/ novita/nasce-nuovo-cinema-167/ e inviarlo debitamente compilato alla email:













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