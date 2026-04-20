ORGOGLIO GIUGLIANESE: SUEMI RICCI VOLA AL GRAND PRIX DI ROMA E PUNTA ALL’EUROPA

A soli 17 anni, la fuoriclasse del “Team Canguro” scala le vette mondiali del Parataekwondo: dopo il bronzo di Istanbul, la sfida si sposta tra Roma e Monaco.

GIUGLIANO IN CAMPANIA – C’è un silenzio che fa più rumore di mille grida: è quello del lavoro duro, del sudore versato sul tatami e della determinazione di chi non ha bisogno di proclami per lasciare il segno. È il silenzio del Team Canguro, l’eccellenza sportiva di Giugliano che continua a portare la Campania sul tetto del mondo grazie a un talento purissimo e precocissimo.

Il nome che oggi brilla più di tutti è quello di Suemi Ricci. A soli 17 anni, un’età in cui molti sognano ancora il debutto, Suemi ha già incantato l’Europa lo scorso anno a Istanbul conquistando una storica medaglia di bronzo. Oggi, quella “ragazzina terribile” è pronta per la sfida definitiva:la convocazione della nazionale italiana per gli Europei di maggio a Monaco e la qualificazione ufficiale per il Grand Prix di Roma, in programma a giugno 2026.

Un appello alle Istituzioni: Giugliano sostenga la sua campionessa

Un traguardo di questa portata non può e non deve passare inosservato tra i palazzi del governo cittadino. Richiamiamo con forza l’attenzione delle istituzioni comunali di Giugliano: troppe volte i successi degli atleti locali vengono celebrati solo a posteriori.

Suemi Ricci non è solo una sportiva, è un simbolo di riscatto e di eccellenza per tutto il territorio. È fondamentale che l’amministrazione comunale faccia sentire la propria vicinanza, sostenendo concretamente una giovane che sta portando il nome di Giugliano nelle arene più prestigiose del mondo. Eccellenze come il Team Canguro sono il motore della nostra città e meritano il massimo riconoscimento istituzionale.

Roma chiama: al fianco del Maestro Napolano nell’Olimpo del Taekwondo

Il Grand Prix non è una gara come le altre. È l’appuntamento più prestigioso del calendario internazionale dove si incrociano i migliori nel ranking mondiale. Vedere una diciassettenne calcare i tappeti del Foro Italico è un fenomeno sportivo raro.

Per questa tappa fondamentale in casa, a Roma, Suemi avrà alle sue spalle una colonna portante del suo percorso: il suo maestro Giuseppe Napolano. La presenza del tecnico del Team Canguro a bordo tatami sarà il valore aggiunto per affrontare le veterane della classifica globale in match che sono vere e proprie finali anticipate.

Obiettivo Monaco: in Nazionale con il CT Claudio Nolano

Ma le ambizioni della campionessa giuglianese non si fermano alla Capitale. Il 2026 vedrà Suemi protagonista anche ai Campionati Europei di Parataekwondo, che si terranno presso il prestigioso BMW Park di Monaco di Baviera, in Germania.

In terra tedesca, Suemi gareggerà nella categoria -47kg aggregandosi ufficialmente alla spedizione della Nazionale Italiana. A guidarla in questa caccia all’oro continentale sarà il CT della Nazionale, Claudio Nolano, confermando come la giovane atleta sia ormai un punto fermo del progetto azzurro.

Perché la doppia sfida è storica

Partecipare a entrambe le rassegne nello stesso anno a 17 anni consacra Suemi Ricci come la “enfant prodige” del Parataekwondo internazionale:

• Ranking Mondiale: Il Grand Prix assegna punti pesantissimi per la corsa ai Giochi.

• Sfida Continentale: L’Europeo di Monaco è l’occasione per migliorare il bronzo di Istanbul.

• Eccellenza Tecnica: Il passaggio dalla guida del Maestro Napolano a quella del CT Nolano dimostra la duttilità e la maturità tattica di un talento fuori dal comune.

Dalla Redazione – Forza Suemi! Tutta Giugliano è con te, da Roma a Monaco!