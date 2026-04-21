Usa-Iran, giornata chiave per i negoziati. Trump: “Oggi accordo in Pakistan o nuove bombe”

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Stati Uniti e Iran al bivio. Washington e Teheran Si avvicinano tra le tensioni al secondo round dei negoziati a Islamabad, in Pakistan, per porre fine alla guerra. Donald Trump già scommette sull’accordo, a poche ore dalla fine della tregua che scade formalmente il 21 aprile, ma si dice pronto a “bombardare tutto”. La giornata di oggi sarà una svolta, in un senso o nell’altro, nella crisi caratterizzata soprattutto dalla paralisi dello Stretto di Hormuz: l’Iran tiene sotto scacco la via fondamentale per il 20% del commercio mondiale di petrolio, gli Usa rispondono imponendo il blocco navale alle navi della Repubblica Islamica.













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