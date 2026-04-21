Marano brilla “Oltre la Danza”: talento, passione e orgoglio sul palco nazionale

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Grandi emozioni ieri sera al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli per la 17ª edizione del Premio Nazionale e Internazionale DOC “Oltre la Danza”, rassegna d’eccellenza che riunisce le migliori accademie coreutiche del panorama nazionale.

In questo prestigioso contesto, Marano è stata rappresentata con autorevolezza dall’Accademia di danza diretta dalla maestra Dora Vicchiariello, che ha conquistato un significativo ottavo posto tra centinaia di accademie partecipanti e un brillante terzo posto nella categoria solista maschile.

Tre gli allievi in gara — Annagioia, Flavia e Mattia — autentica espressione del vivaio danzistico maranese, che hanno dimostrato un eccellente livello tecnico e una notevole armonia nei movimenti. Risultati che testimoniano la qualità del lavoro svolto dalla maestra Vicchiariello, capace di trasmettere competenze, disciplina e passione.

In un momento storico non privo di ombre, queste giovani promesse hanno portato luce e prestigio alla nostra comunità, facendo risplendere il nome di Marano sul palcoscenico della grande danza.

Michele Izzo













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