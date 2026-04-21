Marano. Lettere al direttore. Via Casa Baiano dimenticata: sicurezza a rischio tra buche e degrado

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Gentile Direttore,

buonasera e grazie per il prezioso lavoro di informazione che quotidianamente svolgete per la nostra comunità.

Desidero portare alla vostra attenzione — e attraverso voi a quella dell’amministrazione — una situazione ormai insostenibile che riguarda una delle arterie principali della nostra città: via Casa Baiano.

Nonostante l’annunciato piano di rifacimento stradale, il viale versa da anni in condizioni di forte degrado. Il manto stradale è dissestato, con buche e irregolarità che rendono la percorrenza difficoltosa e, soprattutto, pericolosa.

La carreggiata, già di per sé piuttosto stretta, amplifica il rischio: le auto sono spesso costrette a manovre azzardate, con la concreta possibilità di urtare i muri laterali. Ancora più preoccupante è la situazione per i pedoni, che si trovano a transitare in condizioni di scarsa sicurezza.

Negli anni sono state effettuate diverse segnalazioni al Comune, rimaste purtroppo senza riscontro. Per questo motivo, rinnovo pubblicamente l’appello affinché si intervenga quanto prima, restituendo dignità e sicurezza a un’arteria fondamentale per i cittadini.

Confidando nella vostra attenzione, vi ringrazio ancora per lo spazio concesso.

Cordiali saluti

Conny













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