ADM: LA DIREZIONE ANTIFRODE VERSO LA PRIMA CONFERENZA NAZIONALE DEDICATA AL CONTRASTO DELLE FRODI

Condividi

Visite: 15

16 Visite

Si svolgerà a Roma, nei giorni 21 e 22 aprile, la prima Conferenza

Nazionale Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Fortemente voluta

dal suo Direttore, cons. Roberto Alesse, su proposta del Direttore centrale Antifrode, cons.

Sergio Gallo, la Conferenza sarà un momento di confronto e condivisione tra chi opera ogni

giorno sul campo e chi definisce strategie e priorità dell’Agenzia.

L’evento, nato nel contesto della creazione della Rete Nazionale Antifrode, sarà articolato in due giornate e vedrà riuniti vertici istituzionali, strutture centrali, uffici territoriali, laboratori, funzioni investigative, analitiche e di intelligence, insieme a partner nazionali e sovranazionali. La prima giornata sarà introdotta da saluti e interventi istituzionali cui seguiranno due panel riguardanti, da un lato, “Frodi globali, controlli e sicurezza economica nazionale”, dall’altro, “La risposta del sistema Paese: tecnologie e cooperazione”. Entrambi i momenti saranno moderati dal giornalista e saggista Salvatore Santangelo.

La seconda giornata sarà, invece, caratterizzata dalla realizzazione di diversi focus group

introdotti dai Dirigenti della Direzione Antifrode e dedicati al personale della Rete Nazionale

Antifrode.

“Ci apprestiamo a vivere un’importante occasione di confronto e di crescita. Sono certo che

questa prima Conferenza Nazionale Antifrode sarà, per l’Agenzia e per tutta la Rete

Nazionale Antifrode, un’opportunità proficua per mettere a sistema esperienze, competenze

e strumenti operativi, in un momento di profonda evoluzione” ha dichiarato il cons. Gallo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti