Tragedia a Chiaia: operaio muore durante lavori in un negozio di via dei Mille

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Dramma questa mattina nel quartiere Chiaia, a Napoli, dove un uomo ha perso la vita all’interno di un negozio situato in via dei Mille, attualmente interessato da lavori di ristrutturazione. La vittima, presumibilmente un operaio impegnato nel cantiere, è stata trovata priva di vita all’interno del locale.

Al momento restano ancora da chiarire le cause del decesso: non è escluso che l’uomo possa essere rimasto vittima di un incidente sul lavoro, ma si fa strada anche l’ipotesi di un malore improvviso che non gli avrebbe lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti anche gli uomini della Scientifica, impegnati nei rilievi tecnici per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

L’area è stata temporaneamente transennata per consentire lo svolgimento delle operazioni investigative. Le indagini sono in corso e nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori elementi utili a chiarire quanto accaduto.













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