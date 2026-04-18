Libano, Macron: “Un casco blu francese ucciso, tutto lascia pensare sia stata Hezbollah”

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Un soldato francese dell’Unifil è rimasto ucciso e tre feriti in seguito ad un attacco contro i caschi blu in Libano. Lo ha annunciato Emmanuel Macron. “Tutto lascia pensare che la responsabilità sia di Hezbollah”, ha aggiunto. “La nazione si inchina in segno di rispetto ed esprime il suo sostegno alle famiglie dei nostri soldati e a tutto il nostro personale militare impegnato per la pace in Libano. Tutto lascia intendere che Hezbollah sia responsabile di questo attacco. La Francia chiede che le autorità libanesi arrestino immediatamente i responsabili e si assumano le proprie responsabilità”. L’Unifil ha condannato l’attacco contro i peacekeeper, e che secondo le prime indagini i colpi sarebbero arrivati da Hezbollah. In precedenza il primo ministro Libanese, Nawaf Salam, in un post pubblicato sul proprio account X aveva scritto: “Condanno l’aggressione perpetrata oggi contro alcuni membri del battaglione francese dell’Unifil”. Invece il presidente libanese Joseph Aoun ha avuto un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron, al quale ha assicurato di aver dato “precise istruzioni agli organi competenti per un’indagine immediata sull’incidente” in cui è rimasto ucciso un casco blu francese e altri tre sono rimasti feriti “e per individuare le responsabilità”.

Parigi: “Casco blu ucciso è stato vittima di un’imboscata”

Il sergente maggiore Florian Montorio, casco blu francese ucciso in Libano, è rimasto vittima “di un’imboscata” ed è morto a causa di “un colpo diretto”. Ad annunciarlo è la ministra della Difesa francese, Catherine Vautrin, in un post sul proprio account X. Montorio “era in missione per aprire una strada verso una postazione Unifil isolata da diversi giorni a causa dei combattimenti nella zona”, spiega Vautrin. Poi “è stato vittima di un’imboscata da parte di un gruppo armato a distanza molto ravvicinata, venendo colpito da un proiettile proveniente da un’arma leggera”. “Nonostante i suoi compagni l’abbiano soccorso, non sono riusciti a rianimarlo”, conclude la ministra.













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