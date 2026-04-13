ENERGIA CIRCOLARE PER LA PIANA DEL SELE: A PAESTUM IL PRIMO CONFRONTO VERSO LA “DICHIARAZIONE DI PAESTUM”

Condividi

Visite: 7

8 Visite

Il nascente Istituto Italiano Energia Circolare riunisce istituzioni, università e imprese per definire un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione dei reflui zootecnici

Domani, martedì 14 aprile alle ore 10:00, presso la sede della BCC Capaccio Paestum e Serino (Via Magna Graecia, 345), si terrà un incontro tecnico-istituzionale dedicato al futuro dell’energia circolare nel territorio della Piana del Sele e del Cilento. L’iniziativa si colloca nel percorso di costituzione dell’Istituto Italiano Energia Circolare (IIEC) e rappresenta il primo passo verso l’elaborazione della “Dichiarazione di Paestum”, un documento programmatico che intende fissare principi, obiettivi e linee di intervento per lo sviluppo di sistemi energetici circolari integrati con le filiere produttive locali. Al centro del confronto c’è un problema concreto: la gestione dei reflui bufalini nella Piana del Sele. La crescita costante del comparto zootecnico produce ogni anno quantità di reflui che non possono più essere smaltite con i metodi tradizionali, con ricadute dirette sull’equilibrio ambientale del territorio, sulle falde, sui canali e sui costi di produzione delle aziende agricole. La digestione anaerobica e la produzione di biometano rappresentano oggi la risposta più efficace per trasformare questo problema in una risorsa energetica e agronomica.

Tra gli interventi in programma, quelli della prof.ssa Alessandra Cesaro, docente ordinario di Ingegneria Ambientale all’Università degli Studi di Napoli Federico II, e dell’ing. Egle Monteleone di PROTOS SpA, tra le massime esperte nazionali in materia di biometano. L’incontro vedrà inoltre la partecipazione di rappresentanti della Regione Campania, di amministratori e istituzioni locali e di ANCE AIES Salerno. L’evento, a partecipazione riservata su invito, punta a costruire un confronto strutturato tra ricerca, imprese e istituzioni, con l’obiettivo di avviare una collaborazione stabile per la definizione di un modello territoriale di economia circolare replicabile e radicato nelle specificità produttive della Piana del Sele.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti