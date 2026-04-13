Marano, case sequestrate e lavori fermi: il caso via Roma e il dramma delle famiglie

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Gentile Direttore, le scrivo affinché nessuno dimentichi il dramma che stanno vivendo 26 famiglie e due attività commerciali che rischiano di chiudere per sempre dopo la frana di via Roma. Nonostante la buona volontà di tutti i condomini che hanno anche istituito un fondo per la messa in sicurezza, ancora oggi, a distanza di ben due mesi, non solo i lavori non sono partiti, ma sembra che ci sia qualcuno che remi contro e stia ritardando volutamente l inizio degli stessi. Questa situazione è intollerabile, queste famiglie stanno affrontando disagi enormi, basti pensare che per poter accedere ai propri appartamenti, ancora sequestrati, bisogna chiedere di volta in volta un permesso all Autorità Giudiziaria, con tutte le drammatiche conseguenze che stanno vivendo. La speranza è che il buon senso, ma soprattutto la piena comprensione di tutti i problemi che stanno affrontando famiglie con bambini, ragazzi e persone anziane, possano finalmente fare partire i lavori per la messa in sicurezza e possano fare tornare queste famiglie nelle proprie case.

Raffaele













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