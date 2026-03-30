Marano. Addio all’ingegner Paolo Rametta, pioniere delle frequenze tv in Campania. Fu lui a diffondere il segnale di Telecapodistria

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Si è spento ieri a Marano, città in cui viveva da oltre cinquant’anni, l’ingegnere Paolo Rametta. Avrebbe compiuto 85 anni a maggio ed è stato uno dei protagonisti dello sviluppo dei segnali televisivi nella Campania degli anni ’80 e ’90, contribuendo in maniera determinante a portare il segnale di Telecapodistria al Sud, esperienza poi evolutasi nell’emittente Telepiù.

Rametta, stimato professionista e innovatore nel campo delle telecomunicazioni e delle frequenze tv, ha lasciato un segno indelebile nel panorama televisivo regionale. La sua competenza tecnica e la lungimiranza nel riconoscere le potenzialità della televisione privata hanno aperto la strada a nuove opportunità nel settore, rendendo possibile la diffusione di contenuti televisivi alternativi alle reti nazionali.

A darne l’annuncio sono stati i tre figli dell’ingegnere, due dei quali residenti a Marano. Alla famiglia Rametta le condoglianze della nostra redazione.













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