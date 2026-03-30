Torna a Giugliano l’evento “Nacchere e Tammorra”: una tradizione che rivive grazie all’impegno condiviso di istituzioni e territorio

La manifestazione rinasce grazie all’impegno dell’Amministrazione D’Alterio e dell’Assessore alla Cultura Marco Sepe, in collaborazione con le due associazioni Tammurriata Giuglianese e Vecchia Tammurriata Giuglianese, rappresentata da Domenico Pennacchio e Francesco D’Alterio. Un lavoro sinergico che ha permesso di ricostruire un evento identitario profondamente radicato nella storia e nella cultura locale.
Protagoniste della giornata Sabato 18 aprile saranno 6 paranze (D’Alterio, Mezzone, Quartarola, Pistola, Dittatore, Teresa), che si esibiranno lungo un percorso pensato per coinvolgere l’intera comunità. La sfilata prenderà il via alle ore 18:00 dalla Villa Comunale di via Primo Maggio, per poi proseguire attraverso via degli Innamorati, via Licante e via Aniello Palumbo. È prevista una sosta in piazza Gramsci, dove avverrà l’incontro con i devoti della Madonna dell’Arco, momento di grande valore simbolico e spirituale. Il corteo continuerà poi lungo via Roma, per concludersi con l’esibizione finale sul palco allestito in piazza Matteotti.
Ad accompagnare il pubblico fin dal pomeriggio sarà l’artista Fabio Viglione, che contribuirà a creare un’atmosfera di festa e partecipazione.
“Siamo soddisfatti di riportare questa tradizione al centro di Giugliano – dichiara l’Assessore alla Cultura Marco Sepe –. Si tratta di una piccola ripartenza, ma non è stato facile rimettere insieme un’organizzazione che si era persa nel tempo, anche perché negli ultimi anni le paranze si sono mosse autonomamente con altri enti e comuni. L’intenzione è quella di implementare di anno in anno questa iniziativa, profondamente legata alle radici giuglianesi”.
Il ritorno di “Nacchere e Tammorra” rappresenta dunque non solo un evento culturale, ma un segnale concreto di rinascita e valorizzazione delle tradizioni popolari, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e identità della comunità. Giugliano è pronta a riscoprire il ritmo della sua storia.