Carmela Rescigno: “Giugliano, stipendio all’ex sindaco Pirozzi: decenza e priorità calpestate”.

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A #Giugliano in Campania cambiano lo statuto dell’EDA NA2
Si avete capito bene …..
Dopo una riconferma già di per sé irrituale, quella dell’ex sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi alla guida dell’Ente d’Ambito NA2, pur non essendo più in carica come primo cittadino, oggi si compie un ulteriore, gravissimo passo: l’approvazione di una delibera che introduce uno stipendio per il Presidente.
In sintesi una delibera costruita su misura per restituire uno stipendio a chi non è più sindaco
Tutto e’ lecito e tutto si può fare però in politica esiste anche la questione etica e di opportunità !! E di DECENZA !!
Mentre tante famiglie che vivono a Casacelle in condizioni disumane in casette prefabbricate in cui ci piove dentro e aspettano da anni la risoluzione della problematica di emergenza abitativa oggetto di interlocuzione con il prefetto Di Napoli e il comune da più di un anno, ovviamente senza risposta alcuna , nonostante le tante promesse fatte , il sindaco d’Alterio e la sua amministrazione si da come priorità quella di garantire uno stipendio pari al suo all’ex primo cittadino Nicola Pirozzi !!!
Che dire …… NO COMMENT!