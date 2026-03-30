Carmela Rescigno: “Giugliano, stipendio all’ex sindaco Pirozzi: decenza e priorità calpestate”.

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In sintesi una delibera costruita su misura per restituire uno stipendio a chi non è più sindaco

Dopo una riconferma già di per sé irrituale, quella dell’ex sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi alla guida dell’Ente d’Ambito NA2, pur non essendo più in carica come primo cittadino, oggi si compie un ulteriore, gravissimo passo: l’approvazione di una delibera che introduce uno stipendio per il Presidente.

Si avete capito bene …..

Tutto e’ lecito e tutto si può fare però in politica esiste anche la questione etica e di opportunità !! E di DECENZA !!