Villaricca, non vuole che la moglie lavori e la picchia: arrestato 30enne marocchino

L’ha seguita fino al luogo di lavoro, poi l’ha trascinata all’esterno e aggredita per gelosia, perché non accettava che lavorasse.

Un uomo di 30 anni, di origine marocchina, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Villaricca con l’accusa di maltrattamenti e violenza. Vittima la moglie, anche lei marocchina.

La donna è stata soccorsa dopo l’aggressione, mentre i militari intervenuti hanno bloccato l’uomo e ricostruito quanto accaduto.

Alla base della violenza, secondo quanto emerso, ci sarebbero motivi di gelosia e il rifiuto dell’uomo di accettare l’attività lavorativa della compagna.