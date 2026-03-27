Da bambina prodigio della danza a imprenditrice culturale: la storia della fondatrice dell’Accademia di Danza Poerio Piterà 

Il suo percorso nella danza inizia quando ha appena tre anni e mezzo. Fin dai primi passi in sala, insegnanti e maestri riconoscono subito il suo talento naturale, intuendo le grandi potenzialità della piccola allieva. Negli anni successivi la passione si trasforma in studio rigoroso e formazione costante.

A 15 anni affronta una delle prove più importanti del suo percorso artistico: il provino per il Teatro di San Carlo, una delle istituzioni lirico-sinfoniche più prestigiose d’Europa. Dopo aver superato la selezione, entra in un percorso di formazione accademica altamente qualificato, dove rimane per diversi anni consolidando la propria tecnica e approfondendo lo studio della danza classica.

Il suo percorso formativo prosegue con ulteriori studi accademici e con il perfezionamento presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, una delle istituzioni più importanti in Italia per la formazione coreutica. Qui amplia il proprio linguaggio artistico, integrando alla danza classica anche la danza contemporanea.

Terminati gli studi, iniziano le prime esperienze professionali, che la portano a lavorare sia in Italia che all’estero, confrontandosi con contesti artistici diversi e maturando esperienza come ballerina professionista.

Nel 2018 arriva la svolta imprenditoriale: decide di mettere a frutto tutto il bagaglio artistico e formativo aprendo la sua prima scuola di danza, Accademia di Danza Poerio Piterà , grazie al sostegno del bando nazionale “Resto al Sud”, programma dedicato alla nascita di nuove imprese nel Mezzogiorno.

Nel giro di pochi anni l’accademia diventa un punto di riferimento per la formazione coreutica sul territorio di Marano di Napoli, formando giovani allievi e promuovendo la cultura della danza con un approccio che unisce disciplina, qualità didattica e crescita artistica.

Oggi l’Accademia di Danza Poerio Piterà rappresenta una realtà consolidata in tutta l’area Napoli 2 Nord, capace di attrarre sempre più studenti e famiglie. Proprio per rispondere alla crescente richiesta e continuare a investire nella formazione delle nuove generazioni di ballerini, è in fase di sviluppo anche una seconda sede, che rafforzerà ulteriormente la presenza dell’accademia sul territorio.

Questo progetto rappresenta non solo la realizzazione di un sogno personale, ma anche un investimento culturale e formativo per il territorio. L’obiettivo è continuare a offrire ai giovani un luogo in cui crescere attraverso la disciplina della danza, l’arte e la condivisione.

Un sentito ringraziamento va a tutte le famiglie che ogni giorno scelgono di affidare all’Accademia la formazione dei propri figli, agli allievi che con passione e dedizione rendono viva la scuola, e a tutti coloro che hanno creduto nel progetto sin dall’inizio, contribuendo alla crescita dell’Accademia Poerio Piterà e al suo radicamento sul territorio.