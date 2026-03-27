Nasce il Comitato Costituente “Napoli 325” di Futuro Nazionale, a guidarlo sarà il consigliere Emanuele Papa

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Nasce il comitato Costituente “Napoli 325”, espressione territoriale del progetto politico di Futuro Nazionale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza e l’azione del movimento nella città di Napoli e nell’intero territorio campano.

Il Comitato sarà presieduto dal consigliere della V Municipalità di Napoli Dott.Emanuele Papa, che guiderà i lavori costituenti e coordinerà le attività politiche e organizzative, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e delle realtà locali.

“Napoli 325” nasce con l’intento di rappresentare un punto di riferimento per quanti condividono i valori fondanti di Futuro Nazionale, impegnandosi a portare avanti una visione politica orientata alla sicurezza, alla valorizzazione dell’identità nazionale e allo sviluppo del territorio.

Il Comitato si propone inoltre di lavorare in sinergia con tutte le associazioni, i movimenti e le realtà civiche che si riconoscono nel progetto promosso dal generale , e con i comitati già esistenti, favorendo un dialogo costruttivo e inclusivo.

Nei prossimi giorni saranno avviate una serie di iniziative pubbliche e incontri sul territorio, finalizzati a coinvolgere cittadini, professionisti e giovani, con l’obiettivo di costruire una rete solida e partecipata.

Ufficio Stampa

Comitato Costituente “Napoli 325” – Futuro Nazionale













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