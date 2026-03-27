Blitz ad alto impatto a Melito: droga nelle palazzine 383, operazione ancora in corso

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Operazione ad alto impatto delle forze dell’ordine a Melito, nelle palazzine 383 di corso Europa. In campo gli agenti del commissariato di Giugliano in Campania, con il supporto di altri reparti della polizia.

Il blitz è scattato nelle ultime ore e risulta tuttora in corso. Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti diversi quantitativi di droga, hashish e cocaina, mentre proseguono i controlli all’interno degli edifici e nelle aree circostanti.

Al momento non è stato ancora reso noto il bilancio complessivo dell’operazione, che dovrebbe arrivare a breve con eventuali arresti e sequestri più dettagliati. L’intervento rientra nelle attività di contrasto allo spaccio e alla criminalità diffusa nell’area a nord di Napoli.













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