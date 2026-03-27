Esplosione a Villaricca, riunione urgente in Prefettura: edificio inagibile, due feriti ancora ricoverati

Si è svolta questa mattina in Prefettura a Napoli la riunione di aggiornamento del Centro Coordinamento Soccorsi, convocata d’urgenza dal Prefetto Michele di Bari dopo l’esplosione avvenuta in un immobile in ristrutturazione destinato a pizzeria, in via Consolare Campana a Villaricca.

All’incontro hanno preso parte il sindaco Francesco Gaudieri, i Vigili del Fuoco, le forze di polizia e la ASL Napoli 2 Nord.

I Vigili del Fuoco hanno confermato la conclusione delle operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza dell’area. L’edificio, composto esclusivamente da attività commerciali, ha riportato gravi danni strutturali: il sindaco è al lavoro per emettere i provvedimenti di inagibilità a tutela della sicurezza pubblica.

La ASL ha aggiornato anche il bilancio dei feriti: cinque in totale, di cui tre già dimessi. Restano ricoverate due persone, una presso l’Ospedale Cardarelli e l’altra all’Ospedale San Giuliano.