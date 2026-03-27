CASO MARCO NONNO: L’IPOTESI DI FALSO E’ UNA BURLA. IL CASELLARIO GIUDIZIO ERA PULITO, MA L’ESPONENTE DI FDI HA UNA CONDANNA DEFINITIVA E DIFFICILMENTE POTRA’ ENTRARE IN CONSIGLIO REGIONALE. AL SUO POSTO LEA ROMANO

Si infittisce il caso che coinvolge Marco Nonno, esponente di Fratelli d’Italia e candidato alle ultime regionali in Campania, oggi al centro di un’indagine della Procura di Napoli per falso in atto pubblico.

Nonno era in attesa di entrare in Consiglio regionale dopo le dimissioni di Edmondo Cirielli, ma la scorsa settimana è arrivato lo stop: l’assemblea ha chiesto approfondimenti sul suo caso giudiziario. Al centro della vicenda, una condanna per resistenza a pubblico ufficiale risalente ad anni fa, confermata in appello e con ricorso dichiarato inammissibile in Cassazione.

Secondo la Legge Severino, quella condanna si configura come causa di incandidabilità. Tuttavia, emerge un elemento chiave: nei certificati richiesti da Nonno — casellario giudiziale e carichi pendenti — quella condanna non risulterebbe. Una circostanza che avrebbe consentito la candidatura, culminata con circa 9mila preferenze.

Proprio su questo punto si gioca l’ipotesi di falso: se l’assenza della condanna nei certificati ufficiali verrà confermata, potrebbe venir meno l’accusa, spostando il nodo sul piano amministrativo e politico più che penale.

Intanto, i legali di Nonno hanno chiesto tempo e un parere alla Corte di Cassazione, atteso entro l’8 aprile, data in cui è prevista una nuova seduta del Consiglio regionale decisiva per il suo eventuale ingresso.

Resta anche il tema dell’equivoco: in passato Nonno aveva ottenuto un’assoluzione, ma per fatti diversi dalla resistenza a pubblico ufficiale. Un elemento che potrebbe aver contribuito alla confusione nella ricostruzione della sua posizione giudiziaria.

Se il via libera non dovesse arrivare, al suo posto entrerebbe Lea Romano. Sullo sfondo, una vicenda che accende il dibattito sulla qualità dell’opposizione in Campania, tra figure inesperte e veterani della politica, con il governatore Fico che, con questa opposizione, può dormire sogni tranquillissimi.