Blitz a Melito: sequestrati 1,7 kg di droga nelle palazzine 383, operazione conclusa

Operazione ad alto impatto delle forze dell’ordine a Melito, nelle palazzine 383 di corso Europa. In campo gli agenti del commissariato di Giugliano in Campania, con il supporto di altri reparti della polizia.

Il blitz, scattato nelle scorse ore, si è concluso con il sequestro complessivo di circa 1.720 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, marijuana e hashish.

La droga è stata rinvenuta anche all’interno di una casetta postale nei fabbricati B e C, oltre che a seguito di due perquisizioni eseguite in appartamenti della zona. Durante le operazioni si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Conclusi i controlli negli edifici e nelle aree circostanti, resta ora da definire il bilancio finale dell’attività, con eventuali sviluppi su sequestri e provvedimenti. L’intervento si inserisce nelle azioni di contrasto allo spaccio e alla criminalità diffusa nell’area a nord di Napoli.