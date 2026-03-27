Assolti dopo 14 anni gli ex consiglieri regionali: “Il fatto non sussiste” per quattro, prescrizione per altri sette

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Dopo oltre quattordici anni di indagini e procedimenti giudiziari, si chiude il capitolo relativo all’inchiesta sull’uso improprio dei fondi regionali che aveva coinvolto diversi ex consiglieri regionali.

Il tribunale ha stabilito l’assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste” per Ugo De Flaviis, Massimo Ianniciello, Gennaro Salvatore e Raffaele Sentiero, escludendo dunque qualsiasi responsabilità penale in merito alle accuse contestate.

Per altri imputati, invece, il procedimento si è concluso con la dichiarazione di prescrizione, intervenuta per decorrenza dei termini. Si tratta di Ciro Aquino, Pietro Diodato, Giorgio Mangiapia, Sergio Nappi, Angelo Polverino, Pasquale De Martino e Fortunato Di Fusco.

L’inchiesta riguardava presunti utilizzi irregolari dei fondi destinati all’attività istituzionale dei gruppi regionali, un filone che per anni ha segnato la cronaca giudiziaria locale. Tuttavia, il lungo iter processuale si è concluso senza condanne, tra assoluzioni piene e reati estinti per prescrizione.

La decisione del tribunale mette la parola fine a una vicenda giudiziaria complessa e durata oltre un decennio, che aveva avuto rilevanti ripercussioni anche sul piano politico e mediatico.













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