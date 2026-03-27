MARCO NONNO INDAGATO PER FALSO: NON POTEVA CANDIDARSI IN REGIONE, ACQUISITI DOCUMENTI

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Le autorità finanziarie di Napoli hanno sequestrato documenti presso il Tribunale su disposizione della Procura, relative a un esponente di Fratelli d’Italia, Marco Nonno, in procinto di entrare in Regione al posto di Cirielli. L’indagine riguarda presunte irregolarità nei documenti presentati per il rientro in Consiglio regionale. La verifica si concentra su eventuali falsificazioni o irregolarità nei documenti utilizzati dall’interessato per ottenere il reintegro.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews