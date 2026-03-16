Arzano si mette in cammino. Organizzata fiaccolata dopo gli ultimi agguati di camorra

Condividi

Visite: 55

30 Visite

Arzano –”Arzano si mette in cammino”. Si chiama così la fiaccolata organizzata per venerdì prossimo 20 marzo alle 19 in piazza Cimmino, dopo i recenti fatti di cronaca. Attraverso un comunicato ufficiale condiviso dai parroci delle 6 chiese cittadine, i prelati cercheranno di scuotere le coscienze di cittadini e istituzioni. “Di fronte alle ombre della cronaca e alle fatiche che segnano il nostro quotidiano, la Chiesa di Arzano sceglie di non restare in silenzio. Le sei comunità parrocchiali della città si uniscono in un unico grande momento di preghiera e testimonianza: la Via Crucis Cittadina”. L’evento, dal titolo fortemente evocativo “Popolo Mio Non temere: la vita non si arrende”, non sarà soltanto una rievocazione religiosa – fanno sapere i parroci-, ma un cammino di popolo tra le strade della città. A guidare la riflessione e la preghiera sarà l’Arcivescovo di Napoli, Mons. Domenico Battaglia, la cui presenza sottolinea la vicinanza della Chiesa universale alle ferite e alle speranze del nostro territorio. Dopo i recenti eventi che hanno scosso la comunità locale, i parroci di Arzano firmano un invito corale che coinvolge l’intera città: “Abbiamo scelto questo titolo perché sentiamo il bisogno di ridare voce alla parte sana e coraggiosa di Arzano,” dichiarano i parroci. “Dire ‘non temere’ non significa ignorare il dolore o il pericolo, ma avere la consapevolezza che il buio non ha l’ultima parola. La Croce che porteremo per le strade è quella di chi soffre, ma anche quella che annuncia la vita che vince ogni forma di morte e illegalità”. La fiaccolata avviene dopo gli efferati omicidi di Armando Lupoli e Rosario Coppola, quest’ultimo presunta vittima innocente. E dopo la recente aggressione ai danni di due carabinieri impegnati nel controllo del territorio. Intanto i carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, della Compagnia di Casoria e della locale tenenza, stanno seguendo tutte le piste per risolvere questi rebus omicidiari. Mentre si staglia all’orizzonte la possibile alleanza del clan Amato-Pagano-Ferone con i reggenti nel comune di Arzano fedelissimi di Cesarino Pagano da poco scarcerati.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti