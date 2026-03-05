Commercialisti Napoli Nord, Vitagliano confermato presidente dell’AIDC

Condividi

L’Associazione italiana dottori commercialisti di Napoli Nord ha confermato il dott. Vitagliano alla guida del nuovo direttivo. Il 3 marzo scorso, si è tenuta ad Arzano l’assemblea dell’AIDC sez Napoli Nord per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Visti gli eccellenti risultati raggiunti dall’Associazione è stato confermato, all’unanimità, quale Presidente il dott. Giuseppe Vitagliano a capo di un Consiglio Direttivo di alto profilo professionale. Del nuovo consiglio oltre al presidente faranno parte Patrizia Fusco (Vice Presidente), Vincenzo Piscopo (Segretario), Gennaro De Blasio (Tesoriere), Massimiliano Megale, Luigi Errichiello e Carmelo Legorano. Eletto anche il collegio dei Revisori composto da: Ovidio Caputo quale Presidente e Russiello Mario e Eugenio Del Prete quali componenti. L’impegno che si assume il Consiglio neo eletto è quello di dare nuova linfa e forza all’azione sindacale, consapevoli della delicatezza del momento storico che stanno vivendo le libere professioni in generale ed i Dottori Commercialisti in particolare. “Fondamentale, infatti – secondo il Presidente Vitagliano -, è sviluppare, in concerto e sinergia con le altre associazioni, l’Ordine locale e le altre professioni economiche, attività che diano tutela, credibilità e visibilità all’intera categoria sia sul territorio locale che su quello nazionale. Un ringraziamento a tutti i colleghi che hanno, ancora una volta, riposto in me la loro fiducia”.













