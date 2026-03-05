Napoli. Femminicidio di Ornella Pinto, ergastolo definitivo per Pinotto Iacomino

È definitiva la condanna all’ergastolo per Pinotto Iacomino, riconosciuto colpevole dell’omicidio della docente Ornella Pinto. La decisione è stata confermata dalla Corte di Cassazione nella tarda serata di mercoledì, mettendo la parola fine al processo per il femminicidio avvenuto il 13 marzo 2021 nel quartiere San Carlo all’Arena a Napoli.

Secondo la ricostruzione accolta dai giudici, Iacomino uccise la donna mentre dormiva, introducendosi nell’abitazione con le chiavi della casa in cui aveva vissuto con lei. Il delitto avvenne accanto al figlio della coppia, che all’epoca aveva appena tre anni.

L’uomo avrebbe agito per vendetta dopo la decisione della donna di interrompere la relazione. L’arma del delitto, un grande coltello, era stato recuperato da un albergo di famiglia. Con la sentenza della Cassazione la condanna diventa definitiva: per Iacomino non ci saranno sconti di pena.