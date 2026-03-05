Monaldi: a gennaio l’esposto contro il primario Oppido. “E’ aggressivo e ci umilia”

Non si placa la tempesta sull’ospedale Ospedale Monaldi di Napoli. Dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo, il caso sembra aver fatto emergere tensioni e criticità interne al reparto di cardiochirurgia pediatrica. Intanto la Procura della Corte dei conti della Campania ha avviato un’indagine per verificare possibili sprechi di risorse pubbliche nella struttura.

A riaccendere i riflettori è una lettera del 27 gennaio firmata da infermieri, operatori socio-sanitari e tecnici di sala operatoria e indirizzata ai vertici dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, a partire dalla direttrice generale Anna Iervolino. Nella missiva si denuncia «una situazione di estrema gravità» che comprometterebbe il benessere degli operatori e la sicurezza dell’assistenza ai pazienti.

Il documento è stato reso pubblico dall’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo. Nel testo il personale segnala comportamenti attribuiti al primario Guido Oppido: urla, aggressività verbale, umiliazioni pubbliche e atteggiamenti intimidatori che avrebbero creato un clima di paura e tensione costante, soprattutto in sala operatoria.

Secondo i firmatari, la situazione avrebbe provocato stress diffuso tra gli operatori, con ansia, difficoltà di concentrazione e sintomi di burnout, al punto che l’intera équipe avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di chiedere il trasferimento.

Oppido, il cardiochirurgo che il 23 dicembre operò il piccolo Domenico, è stato nel frattempo sospeso insieme alla collega Gabriella Farina. Entrambi risultano indagati dalla Procura della Repubblica di Napoli per omicidio colposo.

La difesa della famiglia Caliendo ha inoltre chiesto agli Ordini dei medici di Cosenza e Benevento di verificare eventuali violazioni deontologiche. Il medico, intervenendo in televisione a Lo Stato delle Cose su Rai 3, ha respinto le accuse: «Io so solo che ho fatto bene il mio lavoro. Ho dedicato undici anni della mia vita a operare i figli degli altri».