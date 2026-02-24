Schianto a Marano: bici elettrica contro camion: un extracomunitario trasportato in ospedale

Condividi

Schianto tra bici elettrica e camion vicino a Città Giardino, tra via Casalanno e via Marano-Quarto.

Questa mattina, due extracomunitari a bordo di una bici elettrica si sono scontrati contro un camion mentre si muovevano lungo la strada. Sembra che i freni della bici non abbiano retto bene, facendo perdere il controllo del mezzo e causando l’impatto col mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 per soccorrere i coinvolti. Uno dei due è stato trasportato in ospedale in codice giallo con ferite non gravi, mentre l’altro è rimasto praticamente illeso. Le cause precise dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine presenti per i rilievi.













