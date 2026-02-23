Marano, rubano l’auto a una 66enne che vive con l’ossigeno: dentro c’era anche il tesserino invalidi

Furto intorno alle 9, davanti alla Chiesa di San Castrese. Nel mirino l’auto di una donna di 66 anni, invalida, che necessita di ossigeno per 18 ore al giorno e deve sottoporsi a terapia respiratoria all’Ospedale Monaldi.

Non un furto qualsiasi: quella vettura era indispensabile per raggiungere l’ospedale e garantire le cure. A causa del colpo, la donna non ha potuto effettuare regolarmente la terapia, con gravi disagi e rischi per la salute.

Come se non bastasse, all’interno dell’auto c’era anche il tesserino per invalidi, necessario per la mobilità e i parcheggi riservati. Un danno nel danno che aumenta la rabbia dei familiari: “È un gesto disumano. Si è colpita una persona fragile che vive grazie all’ossigeno”.

La famiglia ha presentato denuncia e chiede che vengano acquisite le immagini delle telecamere presenti nella zona della chiesa. La speranza è che possano aiutare a individuare i responsabili di un episodio che ha scosso l’intera comunità.

