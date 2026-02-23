Marano, addio a Salvatore Ruggiero: era il marito dell’ex consigliera Teresa Giaccio

Condividi

Lutto a Marano di Napoli per la scomparsa di Salvatore Ruggiero, 73 anni, marito dell’ex consigliera comunale e avvocato Teresa Giaccio.

Il decesso è avvenuto questa mattina. Secondo quanto si apprende, Ruggiero aveva avuto nei giorni scorsi un principio di bronchite e si stava curando. All’improvviso, però, un arresto cardiocircolatorio non gli ha lasciato scampo.

Ruggiero era molto conosciuto in città anche per il suo lungo servizio al Comune di Marano, dove aveva lavorato per anni in forza alla polizia municipale, distinguendosi per disponibilità e senso del dovere. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze della nostra redazione in questo momento di grande dolore.













