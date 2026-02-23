Bimbo di 5 anni muore soffocato da un wurstel: hanno tentato di rianimarlo «per 40 minuti»

 Dramma in Sardegna. Un bimbo di circa 5 anni è morto, soffocato da un boccone, ieri sera, a Sestu, nella Città metropolitana di Cagliari. La tragedia, secondo i primi accertamenti, è avvenuta alle 20,30. Sul posto, chiamati dai genitori, sono arrivati i medici del 118 che hanno tentato per oltre 40 minuti di rianimare il piccolo dopo avergli liberato le vie respiratorie. Ma purtroppo ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. Il piccolo è rimasto soffocato da un pezzo di wurstel.

