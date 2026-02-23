Rogoredo, fermato il poliziotto. Il Questore: «Lavoriamo con estremo rigore. Non ci saranno sconti»

Condividi

Visite: 0

5 Visite

La Polizia, su richiesta della Procura di Milano, ha fermato Carmelo Cinturrino, assistente capo del commissariato Mecenate, con l’accusa di omicidio volontario per aver sparato e ucciso il pusher Abderrahim Mansouri, 28 anni, durante un controllo anti spaccio il 26 gennaio nella zona di Rogoredo. La decisione è stata presa dalla Procura sulla base di quanto emerso dalle indagini condotte dalla stessa polizia.

Il questore: «Lavoriamo con estremo rigore. Non ci saranno sconti»

«La Polizia fin dall’inizio ha lavorato con estremo rigore a questa attività. Il nostro compito è di essere assolutamente trasparenti: ci assumiamo le responsabilità, non dobbiamo fare nessun corporativismo, saremo rigorosissimi contro chi si è macchiato di questo delitto», ha detto il questore di Milano Bruno Megale, in una conferenza stampa tenuta dopo il fermo di Cinturrino. «Abbiamo avviato un’attività ispettiva per capire se ci sono stati errori in passato e rimediare. Noi siamo in grado di contrastare le mele marce e ci troviamo di fronte a questo. Ringrazio per la fiducia la Procura, noi non dobbiamo fare sconti perché ne va nel buon nome e della Polizia e dei migliaia di persone che ci lavorano, dobbiamo essere autocritici», ha concluso Megale.

Le indagini che hanno portato all’arresto di Cinturrino

Nel corso delle indagini, condotte dalla Squadra mobile e la scientifica, oltre ad alcune testimonianze, sono stati acquisiti gli interrogatori di altri quattro colleghi presenti sul posto e indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso, l’analisi delle telecamere presenti in zona e davanti al commissariato Mecenate, il traffico telefonico dei cellulari degli agenti e della vittima, oltre alle analisi balistiche e l’esito della ricerca di Dna sulla pistola a salve trovata accanto a Mansouri. Ciò che è emerso ha permesso di ricostruire un’atra dinamica rispetto a quella tratteggiata inizialmente.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti