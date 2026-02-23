Marano, auto rubata a invalida ritrovata a Mugnano: biglietto di scuse dei ladri

A Mugnano, in zona Sacro Cuore, è stata ritrovata dai vigili urbani l’auto rubata stamattina in zona Chiesa di San Castrese, a Marano, a una donna invalida, in cura con ossigeno per 18 ore al giorno.

Si trattava di una Fiat 500, portata via senza alcun motivo apparente. Dopo la segnalazione e l’appello lanciato da Terranostranews, le forze dell’ordine hanno recuperato il veicolo a Mugnano di Napoli.

All’interno è stato trovato un bigliettino di scuse dei ladri: un gesto inconsueto che non cancella però il disagio provocato alla donna, impossibilitata a fare la terapia durante le ore senza auto. La vettura è stata restituita e la comunità accoglie con sollievo il ritrovamento.