“In Giro per l’Italia”: arte, musica e teatro per valorizzare i ragazzi neurodivergenti

Condividi

Visite: 29

26 Visite

L’Associazione “Tutela la Salute”, da anni impegnata nella promozione della salute mentale, dell’inclusione sociale e lavorativa, e nella creazione di reti tra enti, scuole e cittadini, è lieta di annunciare un evento di grande valore sociale e culturale dedicato ai ragazzi neurodivergenti.

Un progetto innovativo, ideato dall’Associazione e supportato da un team di professionisti ed esperti, si svolgerà nel corso di sei mesi, offrendo ai giovani partecipanti l’opportunità di esprimersi attraverso musica, arte e teatro. L’obiettivo è valorizzare le potenzialità e l’unicità di ogni ragazzo, favorendo l’autostima, l’inclusione e la crescita personale.

Il prossimo mercoledì 25 febbraio, alle ore 17:30, presso il Teatro Chiesa Santissima Immacolata, si terrà l’evento di presentazione del progetto “In Giro per l’Italia”. La serata sarà dedicata alla presentazione e alla descrizione dettagliata del progetto, che si svilupperà nel corso di sei mesi. Durante questo periodo, ogni ragazzo avrà l’opportunità di intraprendere un viaggio attraverso l’Italia, condividendo momenti di arte, musica e teatro.

Numerosi studi scientifici confermano come arte, musica e teatro siano strumenti potenti nel favorire la comunicazione non verbale, nel rafforzare l’autostima e nel promuovere l’inclusione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico e altre neurodivergenze. Queste discipline consentono ai ragazzi di raccontarsi, emozionarsi e sentirsi parte attiva della comunità, abbattendo barriere e creando ponti tra diverse realtà.

Il Presidente dell’Associazione “Tutela la Salute”, Diego Mancini, ha dichiarato:

«L’arte e la musica sono strumenti fondamentali per aprire spazi di espressione e di partecipazione, specialmente per i ragazzi neurodivergenti. La creatività diventa un linguaggio universale capace di abbattere ogni barriera e di valorizzare il talento di ciascuno di loro. È un modo per riscoprire il valore della diversità come ricchezza per tutta la comunità.»

Il Socio Onorario Mauro Morra ha sottolineato:

«Questo evento rappresenta una preziosa occasione di riflessione sul ruolo dell’arte e della cultura nel processo di inclusione. La partecipazione di diverse associazioni partner dimostra l’importanza di lavorare insieme, creando sinergie che rafforzano il tessuto sociale e promuovono una società più aperta e comprensiva.»

Un contributo importante alla realizzazione del progetto sarà dato anche dai ragazzi del Servizio Civile — Alessia Mancini, Liliana Campanile e Giuseppe Pio Vasto — che affiancheranno con dedizione le facilitatrici del progetto;

Le facilitatrici Giusy Piaggio Bordone, Cinzia Maisto, Susanna Piretti, Raffaella Maisto, Angela Fusco, Valentina Capasso, Marinella Moio, Valeria Scognamiglio, Maria Carmela Chiarolanza ed il volontario Rosario Amoruso figure chiave dell’evento, sono state selezionate per la loro passione e competenza nel campo dell’arte e della musica, riconoscendo in queste discipline strumenti fondamentali per stimolare il talento e la crescita dei giovani partecipanti.

L’Associazione “Tutela la Salute” rinnova l’invito a tutta la cittadinanza, alle istituzioni e ai rappresentanti del mondo della cultura e del sociale a partecipare e condividere insieme una serata di emozioni, arte e solidarietà, per sottolineare quanto l’arte la musica ed il teatro siano strumenti potenti nel promuovere l’inclusione e far risplendere le potenzialità di ogni giovane.

📞 Tel. 339 5768275 – 351 3095472

📧 Email: asstutelalasalute@libero.it

🌐 Sito web: www.associazionetutelalasalute.com













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti