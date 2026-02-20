Marano. Agente travolto dopo la multa: ricerche ancora in corso per individuare l’automobilista, solidarietà dei vertici del Comune

Condividi

Il Prefetto Vincenzo Cardellicchio, nella giornata di ieri, ha espresso solidarietà al Comando della Polizia Municipale e all’agente aggredito, recentemente stabilizzato dal Comune. «Ho portato il saluto dell’intera città a chi svolge un servizio così delicato», ha dichiarato. Sulla stessa falsariga il viceprefetto Fabio Giombini. Le ricerche proseguono: l’aggressore non è stato ancora individuato, anche perché alla guida non c’era il proprietario del veicolo, che risulta attualmente irreperibile e si troverebbe all’estero.

L’episodio si è verificato lungo corso Europa, dove un agente è stato investito da un automobilista dopo aver elevato una multa per sosta sul marciapiede. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, contrariato dalla sanzione, avrebbe chiesto l’annullamento del verbale e, al rifiuto degli agenti, avrebbe accelerato improvvisamente travolgendo uno di loro prima di darsi alla fuga. Il vigile ha riportato contusioni guaribili in sette giorni.













